Москва, , 20:54 — REGNUM В ближайшее время в более чем 20 субъектах Российской Федерации будет внедрена федеральная платформа для организации режима цифровых пропусков. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций России.

Речь идет о федеральной платформе выдачи цифровых пропусков, которая предусматривается для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений. Предполагается, что система будет функционировать на базе Единого портала государственных услуг.

В Минскомсвязи отметили, что по итогам проведения 21 апреля совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.

В первую очередь режим цифровых пропусков будет введен в семи регионах Центрального федерального округа, а именно: в Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях.

А уже со следующей недели планируется ввод режим цифровых пропусков в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Напомним, что пропускной режим уже введен в ряде регионов, в том числе Москве и Московской области. Власти с помощью пропускного режима рассчитывают удержать большую часть граждан в их домах и минимизировать потоки людей на улице и в общественном транспорте.