23 апреля 2020 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 05:46 — REGNUM Михаил Саакашвили предсказывает Украине новый голодомор, передает «Таймер» (Одесса). Он заявил, что жителей Украины в ближайшем будущем могут ожидать резкое обнищание и даже голод. «МВФ как раз объявил прогноз, что экономика Украины будет падать на 7,7%, и я подозреваю, что это будет еще больше. Это означает, что такого сложного года, таких сложных вещей в Украине не было за последние много-много лет, то есть практически, может быть, с начала 90-х, когда все начало рушиться, — сказал Саакашвили и с сожалением констатировал закрытие донбасского предприятия «Павлоградуголь», из-за чего уже остались без средств к существованию тысячи рабочих семей. — И это только начало. Я подозреваю, что целая волна банкротств средних и малых предприятий у нас впереди. У нас впереди очень сильная волна просто бедности, может быть, на грани голода, и, конечно, это такой вызов, что я никому не завидую». По его убеждению, Украину сейчас спасут только подвиги, и новый премьер-министр Украины Шмыгаль пока находится «на правильном пути». Ранее Саакашвили говорил о том, что скоро накроет страшный экономический кризис, а «враг» Украины — Россия — его переживет, так как обеспечила себе резервный фонд.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Михаил Саакашвили European People's Party

Шахтеры Днепропетровщины и других регионов Украины собираются пойти на Киев, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Работники обогатительных фабрик Мирнограда, Доброполья, Червонограда, Покровска, Першотравенска, Павлограда, Лисичанска, Волыни, Донецкой области сразу после окончания карантина готовы идти «на Киев». Решение шахтеров вызвано энергетическим кризисом, невозможностью устойчиво работать предприятиям, накоплением долгов по зарплатам. Независимый профсоюз горняков Украины, представители угольной промышленности отмечают, что развитие отрасли просто парализовано, а конструктивный диалог о выходе из кризиса отсутствует. В то же время промедление с решением проблемных вопросов приводит к увеличению непроизводительных дотаций, ведь около 65 городов полностью зависимы от угольной промышленности — угледобывающих предприятий или тепловой генерации. Фактически кризис в угольной отрасли уже наступил. Не работают шахты госпредприятий «Краснолиманская», «Селидовуголь», «Волыньуголь», частные шахты «Добропольеуголь», «Белозерская». Теперь останавливается флагман угольной отрасли «Павлоградуголь». Страна теряет 95% общей угледобычи.

«Волинь» (Луцк) задается вопросом: что будет с волынскими шахтами после карантина? Нововолынские угольные предприятия, которые остановили добычу угля еще до введения ограничительных мер, находятся в упадке. Последние события еще больше усложнили кризисные явления. На шахте №9 и «Бужанской» почти все на карантине. На рабочих местах находятся только те работники, которые поддерживают предприятия в безаварийном состоянии. Как сказал председатель Волынского территориального комитета работников угольной промышленности Роман Юзефович, при нормальных условиях на этих рудниках можно добывать уголь. Проблема в том, что не хватает оборудования, запчастей, которые годами не поступали. А на долгострое, шахте №10, которая должна была стать основой угольной отрасли Волыни, дела еще хуже. Ее работники получили лишь 60% заработанного за декабрь. Там проводится откачка воды, проветривание — меры, которые поддерживают безопасность самого объекта и окружающей территории. Учитывая критическое положение не только на предприятиях «Волыньуголь», но и других аналогичных, горняки и работники обогатительных фабрик после окончания карантина готовятся ехать в Киев на акции протеста. Профсоюзные активисты предупредили власти о вероятности социального взрыва.

Шахта Андрей Бутко

В Одессе закрываются продуктовые рынки, информирует «Думская» (Одесса). 21 апреля уже не работали Киевский и Южный рынки, 22 апреля с утра закрылись и остальные, включая Привоз. Правда, с последним не все так просто. Торговцы стоят по периметру рынка и ждут, когда уедут полицейские, прибывшие проверять соблюдение запрета. Кто-то пытается торговать за пределами базара. Открыты все маленькие магазинчики — винные, продуктовые, с бытовой химией и товарами для животных. Старый молочный корпус работает «для своих», несмотря на красную ленточку на входе для посетителей, через рабочий вход запускают каких-то женщин с кулечками. Также открыт павильон с рыбными холодильниками в корпусе Нового Привоза. Цветочные ряды вдоль Екатерининской закрыты. Работает только один ларек под пленкой. Продавщица в маске продает растения в горшках и срезанные цветы. Надо сказать, что с утра фермеры привезли и оставили привозовским перекупщикам свой товар: зелень и свежие овощи. Так что, скорее всего, рынок в ближайшее время заработает, несмотря ни на что. На рынке «Людмила», что на проспекте Глушко, еще в 9 утра велась торговля овощами и другими продуктами питания, но в 10:00 администрация приказала закрываться, и покупателей перестали пускать. Отметим, что большинство рынков в области и по всей стране начали закрывать после 14 апреля, когда вышло соответствующее постановление главного санврача Украины Виктора Ляшко.

Привоз. Одесса Sergey ant

«Реал» (Винница): в Винницкой области закрывают все рынки. Власти приняли решение о закрытии с 19 апреля всех рынков. На такой шаг, как пояснил губернатор Владислав Скальский, пошли в связи с угрозой роста заболеваемости после Пасхи. Ранее мэр Винницы Сергей Моргунов пояснил, что лично он считает закрытие рынков неверным решением, поскольку это приведет к повышению цен и снижению конкуренции, но подчинится решению центральных властей. Можно лишь предположить, что если рынки закрыть, то их завсегдатаи пойдут в супермаркеты, где и так наблюдаются огромные очереди. И они только увеличатся. И эти меры называют профилактикой? Напомним, громкая история с нарушениями на одном из рынков Запорожья и обнаружение коронавируса у его директора привели к странным последствиям. Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко снова ввел запрет на работу рынков во время карантина. Эта мера из-за головотяпства на одном рынке страны вряд ли является оправданной. Тем более что это создаст массу неудобств всем жителям страны. Теперь в продуктовых магазинах возникнут очереди, причем люди будут стоять в них на улице, так как в помещение разрешается запускать ограниченное количество покупателей.

Рынок Сергей Бобров © ИА Красная Весна

В Верховной раде Украины вспомнили о нерешенной проблеме с «евробляхами», отмечает Mukachevo.net (Мукачево). Законопроект о «доступной растаможке» был зарегистрирован еще осенью 2019 года, но дальше дело не пошло. Эксперты прогнозируют, что за законопроект возьмутся сразу же после завершения карантина, ведь депутаты будут искать возможности наполнить пустой бюджет. Прогнозируется, что в случае принятия закона о «доступной растаможке» на Украине увеличится не только количество растаможенных авто, которые были завезены, а также обновится рынок новых автомобилей.

На Херсонщине pacтет количество евроскептиков, пишет колумнист портала «Херсонцы» (Херсон). Херсонцы, кaк и вce граждане Украины, в cвoем большинстве давно осознали, что перспектива вступления в Eвpocoюз всегда была довольно привлекательной, но не совсем определенной, a после начала пандемии вообще отодвинулась куда-то «очень далеко». C разрушенной экономикой, несовершенной политической системой, коррупцией, вооруженным конфликтом на востоке страны, противостоянием с Россией, c которой у pядa стран EC cвoи собственные интересы, трудно рассчитывать на то, что долгая дорога Украины в Eвpocoюз, при всем уважении к записи, сделанной в нашей Конституции, не закончится банальным тупиком.

«ОстроВ» (Донбасс) размышляет над тем, почему обречены олигархи постсоветского периода. Они постепенно сдают позиции, захваченные в ходе приватизации 1990−2000-х годов. Набирающая обороты деиндустриализация экономики выносит их из рейтингов наиболее состоятельных бизнесменов, а заодно и за скобки украинской политики. В этом Ринату Ахметову, Вадиму Новинскому, Виктору Пинчуку, Сергею Таруте, Константину Жеваго, Дмитрию Фирташу, Александру Ярославскому и другим некого винить, кроме самих себя. Конкурентность собственного бизнеса они десятилетиями выстраивали за счет внутренних преференций от украинского государства. Получать более низкие тарифы на энергоносители, грузоперевозки, возможность покупать нужные активы — все это было возможным исключительно благодаря их политическому влиянию, а никак не их бизнес-гению. Большим подспорьем была и остается дешевизна рабочей силы, которая создается искусственно. Но в итоге оказалось, что такая стратегия успешна лишь в краткосрочной перспективе. Защитить свои интересы может только сильное государство: с развитым внутренним рынком, стабильным внутриполитическим климатом (что предполагает объединение олигархических групп вокруг общих целей хотя бы в первом приближении). Олигархи действовали (и продолжают действовать) с точностью до наоборот. Всячески ослабляя государство, они в итоге оказываются один на один с сильным государственным протекционизмом на зарубежных рынках. И постепенно сдают позиции, теряя капитализацию бизнеса и прибыль.

Подразделения николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского прошли боевые учения, рассказывают «НикВести» (Николаев). Сообщается, что в рамках полевого выхода морские пехотинцы отработали вопросы по огневой и тактико-специальной подготовки, а также во время занятий по медицинской подготовке практиковались в оказании домедицинской помощи и эвакуации раненого. Отмечается, что завершающим этапом полевого выхода планируется проведение батальонных тактических учений с боевой стрельбой, при которых личный состав подразделений морской пехоты на практике применит полученные знания и практические навыки.

Тернопольские артиллеристы совершенствуют навыки боевой стрельбы, передает «За Збручем» (Тернополь). Они участвуют в тактических учениях с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне, оттачивают навыки боевой стрельбы, доводя их до автоматизма. Артиллеристы вышли в определенный район, развернули 152-мм артиллерийские системы и выполнили огневые задачи по условным целям противника. Благодаря таким тренировкам бойцы приобретают необходимые навыки для реальных военных действий. Тернопольские артиллеристы продолжают тренироваться даже в условиях карантина. Поскольку ситуация на Украине требует полной готовности военных сил.

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Збруч» (Галичина) обращает внимание на заявление мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива. Он предложил цыган, которые находятся на территории Ивано-Франковска, «запаковать» в автобус и вывезти в Закарпатье. Во время совещания горсовета Марцинкив вспомнил, что еще раньше поручал вывезти из города в Закарпатье людей цыганской национальности. Однако цыгане до сих пор находятся в Ивано-Франковске. Мэр спросил полицейских, почему те не справились с заданием. В ответ те сообщили, что они отвезли на границу с Закарпатской областью 10 ромов и там передали их местным полицейским, 12 ромов тогда отказался ехать. Рассерженный Марцинкив потребовал, чтобы полиция сделала «вторую ходку». Коалиция цыганских неправительственных организаций Украины, которые занимаются защитой прав цыганского меньшинства, призвала дать оценку словам ивано-франковского мэра.

В пасхальные праздники херсонцев возмутила антисемитская выходка, информирует «Новий день» (Херсон). Неустановленные лица около трех часов ночи бросили стеклянную бутылку с «коктейлем Молотова» в фасадную стену синагоги «Хабад» на улице Горького. Удар был такой силы, что бутылка разлетелась на мелкие осколки. А ее содержимое разлилось по тротуарной плитке и выгорело, оставив только пятна копоти. Полиция ведет следствие. Со своей стороны члены еврейской общины не сомневаются, что столкнулись не с бытовой местью или обычным уличным хулиганством, а именно с проявлением антисемитизма. «У еврейской общины Херсона ни с кем нет конфликтов. Поэтому считаю возмутительное преступление актом антисемитизма, — заявил в беседе с изданием раввин Иосиф Вольф. — Впрочем, я не пророк и не могу утверждать наверняка, чем руководствовались поджигатели. Но все мы очень заинтересованы в том, чтобы правоохранительные структуры поскорее нашли виновников и наказали их «по полной программе». На период карантина синагога «Хабад» не работает, поэтому остановить нападавших было некому.

Ввиду карантина многие украинцы не смогли вернуться на родину, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Волынский блогер Виталий Карпик, который сейчас живет в Италии, уже не в первый раз помогает украинцам, которые оказались в затруднительном положении. Менее месяца назад он помог двум украинцам, которые приехали в Италию на заработки, но потеряли работу и не успели вернуться на Украину, в результате около недели ночевали на центральном вокзале Милана. А чуть позже к Виталию обратилась молодая семья из Львова: муж, жена и двое маленьких детей. Когда они решили отправиться домой, перевозчики запросили неподъемную сумму. Ради помощи молодой семье Виталий дал им собственное авто, чтобы те могли приехать на Украину.

Zaxid.net (Львов) описывает иные истории, которые приключились с украинцами, застрявшими на чужбине. Сотни украинцев, в том числе и жителей Львовщины, уже больше месяца не могут выехать из Индии, где их застал карантин. Люди живут в съемных квартирах, питаются или на собственные деньги, или за счет волонтеров. Сколько еще так будет продолжаться и как им вернуться на Украину, пока неизвестно. Украинцы из разных уголков Индии написали письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем они просят эвакуировать их, помочь материально и предоставить возможность пройти обсервацию на родине в безопасных санитарных условиях. «Мы понимаем, что на Украине ситуация тоже тяжелая, — говорит один из застрявших. — Но мы совсем не ощущаем поддержки со стороны государства. И еще проводится какая-то странная пропаганда, мы тут все какие-то мажоры, миллионеры. Ну, я вам скажу, миллионеры уже давно в тех местах, где они хотели быть. Здесь остались люди, которые стали заложниками ситуации». Единственный вариант для украинцев выбраться из Индии сейчас — улететь с белорусами и россиянами в Минск. Для этого надо заполнить несколько анкет на сайте посольства Белоруссии и заплатить 750 долларов за билет.