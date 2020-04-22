Донецк, 22 апреля 2020, 20:42 — REGNUM Здание школы в посёлке Александровка (ДНР) получило повреждение в результате атаки ВСУ, сообщили 22 апреля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Пострадало остекление школы, расположенной в Александровке на улице Ленина (дом 171). Украинские формирования осуществили атаку в 18:50 мск из РПГ и снайперского оружия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ 22 апреля дважды атаковали в ДНР участок разведения сил Богдановка — Петровское: рано утром и днём.
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