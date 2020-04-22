22 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Сегодня должно было пройти голосование об изменениях в Конституции РФ. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), если бы оно всё-таки состоялось, явка составила бы 52-54%. Поддержали бы — 67-68%. Высказались бы против — 27-30%.

Диана Кади, , 20:50 — REGNUM Сегодня должно было пройти голосование об изменениях в Конституции РФ. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), если бы оно всё-таки состоялось, явка составила бы 52−54%. Поддержали бы — 67−68%. Высказались бы против — 27−30%.

Флаг России

Депутат Государственной Думы от Волгограда Ирина Гусева в эфире Первого канала заявила, что народ с удовольствием проголосует за поправки, ведь люди видят, как слаженно работает власть в период пандемии. А в качестве примера привела мэра Москвы Сергея Собянина. Наверное, политику с винирами за миллион рублей, которая в конце прошлого года сравнила малоимущих с заключёнными, виднее. Однако в реальности дела обстоят иначе. Никаких опросов не нужно, чтобы понимать: россияне раздражены до предела. Голодный бунт в Северной Осетии — яркий тому пример.

Голосование за новую Конституцию — последнее, о чём сейчас думает средний человек. А заботит простых людей, как выжить в принудительной изоляции. Добровольной изоляция была бы только в том случае, если бы за её нарушение не штрафовали. В том же ток-шоу другой парламентарий объясняет, почему государство не должно выплачивать компенсации.

Да, председатель правительства Михаил Мишустин подписал закон о финансовой поддержке безработных. Но чтобы получить мизерную помощь в 12 123 рублей, нужно выполнить ряд условий: на выплаты имеют право только пострадавшие от коронавируса, попавшие под сокращение штата до первого дня весны. Вот только неясно, почему для того, чтобы попасть на штраф, таких условий нет? Достаточно просто выехать из дома.

Один знакомый крымчанин, который искренне поддержал Русскую весну и воссоединение с Россией, сказал мне, что власть принципиально не компенсирует ущерб за домашний арест, потому что к этому призывает один из главных оппозиционеров. Мол, выполнив требование Алексея Навального, призвавшего раздать деньги россиянам, руководство страны потеряет авторитет и подарит ему очередную «победу над режимом». К слову, посмотрев, как власть борется с COVID-19, — крымчанин очень разочаровался. Это же случилось практически со всеми моими знакомыми.

Ничего против отдельных поправок в Конституцию я не имею. Меня сложно уличить в оппозиционной деятельности, но авторитет власти и государства тает из-за наплевательского отношения к народу в сложное для всех время. По окончании карантина российский народ обеднеет и обозлится настолько, что никакие призывы федеральных СМИ и социальные рекламы поправок в прайм-тайм не вернут его доверие, и уж точно не побудят голосовать «за». Что бы ни предлагало правительство, это будет воспринято в штыки. А что касается результатов ВЦИОМ, вспоминается анекдот о замерах и опросах в деревнях Вилларибо и Виллабаджо. Только не смешно совсем.