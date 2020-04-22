Донецк, 22 апреля 2020, 20:20 — REGNUM О новом обстреле ВСУ территории ДНР вечером 22 апреля сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 17:45 мск зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению Богдановка — Петровское (в пределах участка разведения №3)», — говорится в сообщении центра.
Уточняется, что ВСУ применили стрелковое оружие.
Отметим, 22 апреля это уже вторая атака ВСУ на участок разведения сил Богдановка — Петровское в ДНР. Предыдущее произошла в 05:35 мск.
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