Иерусалим, 22 апреля 2020, 20:16 — REGNUM Израиль осуждает попытку Ирана вывести на околоземную орбиту военный спутник и призывает международное сообщество ввести дополнительные санкции против этой страны, сообщается в заявлении, которое опубликовало 22 апреля МИД Израиля.
По мнению израильского МИД, этот запуск является лишь прикрытием программы создания межконтинентальных ракет и ракет с ядерным оружием.
«Израиль решительно осуждает попытку запуска иранского военного спутника Корпусом стражей исламской революции, которая признана в США террористической организацией», — указано в официальном сообщении МИД Израиля.
Напомним, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) не включён в список террористический организаций, составленный ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 апреля иранские военные заявили об успешном космическом запуске первого военного спутника «Нур» при помощи ракеты-носителя «Касед».
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