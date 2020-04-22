Ашхабад, , 20:14 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор заместителю министра образования Акнабат Атабаевой, курирующей высшие и средние профессиональные учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Высокопоставленная чиновница получила взыскание со стандартной формулировкой: «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля за деятельностью подведомственных учреждений».

При этом в администрации туркменского лидера не уточняют, в чем именно провинилась заместитель главы министерства образования.