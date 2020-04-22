Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Запуск Ираном военного спутника доказывает его опасность для других стран, заявил 22 апреля журналистам замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

По его словам, подробности иранского космического запуска являются секретной разведывательной информацией, которую нельзя раскрывать, однако нельзя сомневаться в том, что это очередное доказательство враждебности Ирана.

«Весь мир знает, что мы следим за каждой ракетой, взлетающей с поверхности Земли, и отслеживаем ее характеристики. Мы сделали это и в отношении ракетного пуска Ирана. Я не скажу вам, что говорит разведка, это секрет», — сказал Хайтен.

Он заявил, что дельность полёта этой ракеты свидетельствует об опасности Ирана для других стран.

«Завтра я, возможно, смогу объяснить, был ли их пуск успешным. У меня просто нет этой информации», — добавил Хайтен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран должен понести ответственность за свой космический запуск.

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