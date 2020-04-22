Киев, , 18:57 — REGNUM Президент Владимир Зеленский гордится тем, что во время пребывания на посту главы государства Украина стала «очень известной страной в США».

Об этом он сказал в документальном фильме «Год президента Зеленского», который сегодня, 22 апреля, показывают украинские телеканалы.

При этом Зеленский уверен, что по каким причинам в США теперь знают Украину — «это неважно».

«Сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам, это неважно. У нас с Америкой крепкие отношения», — заявил он.

Президент выразил мнение, что ранее на Западе, и, в частности, в США было плохое отношение к Украине — «из-за большого количества коррупционных схем в высшем руководстве государства».

ИА REGNUM напоминает, что масштабный внутриполитический скандал в США и даже объявление импичмента президенту Трампу произошло из-за тезисов, озвученных в ходе телефонного разговора американского лидера с Зеленским в июле 2019 года.