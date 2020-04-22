Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Успешный запуск Ираном военного орбитального аппарата не соответствует резолюции ООН, заявил 22 апреля на пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, каждая страна должна обратиться в ООН и выразить своё отношение к этому запуску.

«Я думаю, что Иран должен понести ответственность за то, что он сделал», — сказал Помпео.

При этом глава госдепа США подчеркнул, что более ясную позицию выразит Пентагон.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 апреля в Иране заявили об успешном выводе на орбиту военного спутника «Нур», запущенного при помощи ракеты-носителя иранского производства «Касед».

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