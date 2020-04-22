Вашингтон, 22 апреля 2020, 18:40 — REGNUM Командование ВВС США начало перебрасывать на авиабазу «Эйльсон» на Аляске ударные истребители пятого поколения F-35A, сообщает 22 апреля пресс-служба командования американских ВВС.
Эти истребители будут включены в состав 354-го истребительного крыла 11-ой воздушной армии, отвечающей за северную зону Тихого океана.
Уточняется, что на авиабазу «Эйльсон» на Аляске уже прибыли первые два истребителя F-35A в сопровождении самолёта-заправщика КС-135.
Пресс-служба ВВС США заявляет, что на авиабазу «Эйльсон» ежемесячно будут поступать по два истребителя F-35A, которые должны заменить истребители F-16.
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