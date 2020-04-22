Киев, , 18:11 — REGNUM Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии коронавируса, сообщил вечером 22 апреля офис президента страны Владимира Зеленского.

Сам глава Украины в своем комментарии подчеркнул, что это «беспрецедентная по объему» макрофинансовая помощь.

«Решение ЕС — это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде», — отметил Зеленский.

В сообщении отмечается, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины — в частности, благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей.

Вместе с тем, решение пока что не окончательное — предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что первым о помощи ЕС сообщил накануне бывший президент страны Петр Порошенко. Действующий депутат Рады не смог назвать точную сумму, но отметил, что речь идет о помощи более чем 1 млрд евро. Порошенко заявил, что это «весомое проявлением солидарности и поддержки» со стороны ЕС.