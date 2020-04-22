Киев, , 18:07 — REGNUM Большой опыт Саакашвили в устройстве конфликтов с украинскими руководителями делает следующий кризис лишь вопросом времени, заявил 22 апреля российский политик Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Таким образом Пушков прокомментировал заявление бывшего грузинского президента, экс-губернатора Одесской области, дважды негражданина Украины Михаила Саакашвили о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам.

«По словам Саакашвили, Зеленский позвал его на пост вице-премьера. Теперь вопрос лишь в том, когда они разругаются», — написал Алексей Пушков.

При этом он напомнил, что у Саакашвили большой опыт конфликтов «и с Порошенко, и с Аваковым», поэтому можно ожидать их продолжения.

«Давно что-то в Киеве не прятались Миши на крыше», — отметил Пушков, напомнив, как Саакашвили сидел на крыше, прячась от украинских силовиков.

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