Рига, , 18:00 — REGNUM Латвия поднялась на два позиции в новом рейтинге свободы прессы, который регулярно публикует международная организация «Репортёры без границ» (RSF). Об этом пишет в среду, 22 апреля, портал Nra.lv.

Теперь Латвия занимает в списке 22 место. Соседняя Эстония откатилась на три места ниже в рейтинге и стала 14-й, Литва находится на 28-й позиции.

Отметим, что при составлении рейтинга эксперты RSF полностью игнорировали и нигде не упоминают о закрытии в Латвии в марте 2020 года единственной среди негосударственных медиа, телевизионной новостной Службы на русском языке Первого Балтийского канала.