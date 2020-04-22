Москва, , 17:12 — REGNUM Обвинения в адрес России, которая якобы оплачивала референдум в Нидерландах по соглашению ЕС — Украина, ложны, заявили 22 апреля в МИД РФ.

Комментируя программу «Зембла» Второго канала ТВ Нидерландов от 16 апреля 2020 г., где было заявлено, что лидер голландской оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде связан с Россией, в российском ведомстве заявили следующее.

Во-первых, эту программу создали авторы, репутация которых не внушает доверия, поскольку они зачастую публикуют ангажированные материалы, а также антироссийские фейки.

«В этот раз журналисты, которым активно вторили тщательно отобранные «эксперты», включая бывших сотрудников Пентагона и Госдепартамента США, придумали для нидерландской аудитории очередную «страшилку» о России», — отметили в МИД РФ.

Во-вторых, обратило внимание российское ведомство, обвинения против России не были ничем аргументированы. Всё обвинение построено на том, что Боде «знаком с рядом российских и украинских политологов» и что он переписывался с ними по электронной почте.

МИД РФ предполагает, что авторы добивались, чтобы скандальный материал разошёлся по голландским массмедиа. А итоговой задачей было добиться своих внутренних целей в политической борьбе, используя антироссийскую истерию.

Российское ведомство призвало СМИ Нидерландов к объективности, к тому, чтобы «перестать во всём видеть воображаемую «длинную руку Кремля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нидерландах в марте 2020 года «Форум за Демократию» сенсационно набрал 14,53% голосов на провинциальных выборах.

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