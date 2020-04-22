Милан, Италия, , 17:08 — REGNUM Уже в начале февраля 2020 года эксперты подготовили для правительства Италии доклад о возможных рисках пандемии коронавируса, однако правительство об этом плане ничего не сообщило общественности, передает Corriere della Sera в среду, 22 апреля.

В частности, эксперты тогда предположили, что если события будут развиваться по самому неблагоприятному сценарию, то может погибнуть от 600 до 800 тысяч жителей Италии — носителей коронавируса.

Итальянская оппозиция подвергла резкой критике и то, что правительство не стало сообщать о таком докладе, и то, что ограничительные меры начали приниматься только несколькими неделями позднее.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца будет приглашен в парламентский комитет по национальной безопасности для дачи объяснений, сообщили депутаты.

По данным на 21 апреля, в Италии умерли 24 648 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 534. Днем ранее показатель увеличился на 454. Выздоровели 51 600 человек, за день этот показатель увеличился на 2723 (днем ранее — на 1822). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2729 (днем ранее — на 2256). В настоящее время заражены 107 709 человек — на 528 человек меньше, чем по данным за 20 апреля. Актуальное количество заражённых снижается второй день подряд (20 апреля — на 20 человек). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 183 957.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. С середины апреля в некоторых регионах возобновлена работа книжных магазинов и магазинов с товарами для детей. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Обсуждается смягчение ограничений, оно может начаться 4 мая 2020 года, но не во всех регионах страны одновременно.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе 25 млрд евро, позднее — еще 50 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.