Киев,
22 апреля 2020, 17:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что война в Донбассе точно будет завершена до конца его каденции,
Об этом он заявил в рамках документального фильма, посвященного первому году пребывания на посту главы украинского государства. Фильм показан сегодня, 22 апреля.
Зеленский также напомнил, что готов был действовать один год в рамках нынешней стратегии урегулирования ситуации в Донбассе.
«Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику», — пообещал он.
ИА REGNUM напоминает, что на большой пресс-конференции осенью 2019 года Зеленский заявил, что завершение конфликта в Донбассе является его главной целью на посту президента.