Майкоп, 22 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Вопросы поддержки строительной и коммунальной отраслей обсудили 22 апреля члены президиума комиссии по региональному развитию в РФ, которое в режиме видеоконференции провёл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. От Адыгеи в заседании принял участие глава республикиМурат Кумпилов.
Вице-премьер РФ подчеркнул, что по поручению президента РФ прорабатываются дополнительные антикризисные меры в строительстве. В числе приоритетных задач — предотвращение распространения коронавирусной инфекции на строительных площадках и предприятиях, занятых в сфере производства стройматериалов, а также предотвращение ухудшения экономической ситуации в отрасли.
Заместитель председателя правительства РФ также остановился на ряде изменений в нормативной базе, нацеленных на упрощение и ускорение процедур запуска бюджетного строительства. Особое внимание было уделено вопросу освоения федеральных средств по госпрограммам. Марат Хуснуллин подчеркнул, что вопросы контрактации должны находиться на личном контроле глав регионов.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Адыгее идёт переселение граждан из аварийного жилья — в 2020 и 2021 году на эти цели планируется направить свыше 53 млн рублей. Кроме того, более 140 млн рублей по нацпроекту направят на благоустройство общественных и городских территорий в 2020 году.
Мероприятиями национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год предусмотрено 475,8 млн рублей на ремонт и реконструкцию дорог регионального и местного значения общей протяженностью 47 км. По данным регионального министерства строительства, по всем запланированным мероприятиям освоение средств идёт согласно утверждённым дорожным картам.
Участники заседания штаба комиссии по региональному развитию в РФ также обсудили вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на объектах строительства и предприятиях, производящих строительные материалы.
В Адыгее приказом министерства строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства утвержден стандарт работы предприятий отрасли с учетом санитарно-эпидемиологических требований, осуществляется ежедневный мониторинг выполнения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Комментируя итоги заседания, Мурат Кумпилов подчеркнул, что перед руководством региона стоит серьёзная задача по обеспечению бесперебойной работы в ключевых сферах, в том числе — строительстве и коммунальном хозяйстве.