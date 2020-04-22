Киев, , 17:01 — REGNUM На самом деле возвращение Михаила Саакашвили в официальную власть — это банальная политтехнология, призванная отвлечь внимание от президента Зеленского, заявил в своем комментарии 22 апреля украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Он считает, что в результате в СМИ Украины должен появиться «ещё больший клоун», чем Зеленский.

«Чтобы на его фоне президент выглядел «крепким хозяйственником» и умным», — заявил Корнейчук, задавшись вопросом, какой же «гений политтехнологий» такой план придумал.

«Глава офиса президента Ермак? Или сам Зеленский? Или Порошенко подсказал», отметил он.

Также Корнейчук считает, что оппозиционность Саакашвили при предыдущей власти на самом деле имитация.

«Саакашвили — это проект Порошенко, который сначала по команде Порошенко «мочил» Яценюка, а потом — за деньги имитировал оппозицию», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Саакашвили может получить должность вице-премьер-министра по реформам. Соответствующее голосование в Раде может состояться 24 апреля. Сам политик, который при Порошенко возглавлял госадминистрацию Одесской области, заявил, что это «большая честь — получить от президента предложение».