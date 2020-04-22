Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Современным российским чиновникам в ситуации с коронавирусом следует взять пример в Владимира Ленина, иначе придется вспомнить уроки прошлого. Об этом с трибуны петербургского Заксобрания в день 150-летия со дня рождения Ленина заявила руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я позволю себе напомнить, что этот человек, который был руководителем нашего советского государства, он открыл много путей. Женщины тут сидят — это им он дал декретный отпуск и избирательное право, это он дал 8-часовой рабочий день, это он был автором первой российской конституции», — сообщила Ходунова.

Она заметила, что вряд ли «у наших политиков есть время читать» все труды Ленина, но все же решилась порекомендовать сочинение «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», написанное в сентябре 1917 года.

«Тогда фактически он дал хороший рецепт и предложил избежать национальной катастрофы», — заявила Ходунова. Так, Ленин предложил ввести контроль и регулирование со стороны государства, установление правильного распределения рабочих в производстве и сбережение народных сил.

«То, о чем практически сегодня говорили все представители различных фракций. Тогда Временное правительство Владимира Ильича не услышало, и пришлось поправить ситуацию Великой Октябрьской социалистической революцией. Она дала ответ на грозящую катастрофу. Спасла и возродила страну. Вы знаете, сегодня Россия стоит перед теми же вызовами. Москва, Петербург, мы знаем, что творится во Владикавказе, в Северной Осетии, какие всплески народных масс», — заявила Ходунова, имея в виду акцию протеста у здания администрации Владикавказа.

Заключила коммунистка пожеланием раскрыть все-таки «федеральную кубышку» и отдать деньги гражданам, пока не поздно.

«40 триллионов рублей мы туда положили, и если хотя бы часть этих средств была бы направлена на поддержку населения, думаю, это бы нас сберегло от многих сложных проблем. Давайте всегда помнить исторические уроки и не забывать о них», — сказала Ходунова.