Киев, , 14:40 — REGNUM Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили прокомментировал заявление о том, что он может войти в правительство Украины, и назвал «честью» такое предложение.

Об этом он заявил в своем комментарии днем 22 апреля.

Политик подтвердил, что получил предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ.

«У меня был очень содержательный и полезный разговор с премьер-министром Шмыгалем, в течение которого мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — сообщил Саакашвили.

Он напомнил, что поддерживал Зеленского во время президентских и парламентских выборов и связывает с его командой большие надежды.

«Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, так как это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах», — сказал Саакашвили.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Саакашвили был одним из ключевых членов команды Порошенко и с весны 2015 года по осень 2016 г. занимал пост главы Одесской ОГА. В ноябре 2016 г. Саакашвили потерял контакт с Порошенко и объявил о своем переходе в оппозицию. В 2017 году Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили и начал силовое преследование политика, которое завершилось высылкой бывшего грузинского лидера в Польшу.