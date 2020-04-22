Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM Российским властям нужно научиться применять комплексный взгляд на страну, которым обладал Владимир Ильич Ленин. Об этом заявил уральский философ, старший научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Петр Кондрашов.

Как передаёт ИА Красная Весна, по мнению учёного, сегодняшние правители не умеют видеть целое, а обращают внимание только на эксцессы или на взятые из контекста моменты.

Философа спросили, как бы он отпраздновал 150-летие со дня рождения Ленина, если бы являлся президентом.

«Если уж что-то и делать в связи с Лениным (в роли президента), то это применить его комплексный взгляд на страну в целом и, в соответствии с этим системным, комплексным взглядом и анализом ситуации, преобразовывать страну комплексно», — сказал учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2020 года отмечается 150-летие со дня рождения советского вождя Владимира Ленина.

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