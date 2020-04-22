Джакарта, , 13:54 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс в честь празднования 50-летия Дня Земли заявил, что на фоне пандемии COVID-19 не нужно забывать еще одну не менее важную проблему, а именно изменение климата, сообщает Sindonews.

«В этот День Земли мы сталкиваемся с новым и беспрецедентным глобальным вызовом, COVID-19. Правительства и люди сосредоточены на борьбе с глобальной пандемией», — заявил посол Великобритании в Индонезии.

«Мы не должны забывать о других проблемах, с которыми сталкиваемся как человеческие существа, об изменении климата или о насущной необходимости международных действий», — продолжил посол в заявлении, опубликованном на странице в Instagram.

По его словам, необычайное богатство, разнообразие и красота природы в Индонезии известны во всем мире, и Индонезия добилась прогресса в уничтожении пластиковых отходов и защите океанов.

«Все данные свидетельствуют о том, что мы можем развивать нашу экономику, защищая при этом нашу окружающую среду, и действительно, зачастую это происходит быстрее и дешевле», — пояснил посол.

«Мы с нетерпением ждем момента в будущем, когда нынешний кризис утихнет, и мы сможем вернуться к чему-то, немного более похожему на обычную жизнь. Я особенно с нетерпением ожидаю возвращения к работе с нашими коллегами в Индонезии для решения проблемы изменения климата. Вместе мы сможем», — заявил Оуэн Дженкинс.

Напоминаем, что ежегодно 22 апреля отмечается День Земли. В 2020 году этому празднику исполнилось 50 лет.