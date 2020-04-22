Донецк, , 13:52 — REGNUM До конца 2020 года в ДНР отменены штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг, сказано в указе главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном 22 апреля на официальном сайте политика.

«Юридическим лицам государственной и муниципальной форм собственности временно не начислять и не применять штрафные санкции (неустойки, штрафы, пеню) за несвоевременное исполнение договорных обязательств <…> физическими лицами за полученные жилищно-коммунальные услуги», — сказано в документе.

Указ распространяется также на юридических лиц всех форм собственности и на частных предпринимателей, чья деятельность была ограничена карантинными мерами, введёнными в ДНР.

Ответственность за нарушения в сфере ценообразования и санитарно-эпидемиологических норм сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР 17 апреля зафиксировали 36 случаев заражения коронавирусом. С тех пор информация о новых случаях пока не поступала.

Читайте также: В ДНР выявили ещё четыре случая заражения коронавирусом