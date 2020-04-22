Тбилиси, , 13:46 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала сограждан не расслабляться, глядя на невысокий рост заболеваемости COVID-19 в стране. Свое обращение она сделала, выступая на экстренном заседании в грузинском парламенте.

Зурабишвили отметила, что распространение коронавируса в Грузии находится под контролем, но это достигнуто благодаря большим усилиям по разным направлениям. При этом, как сказала президент, рано расслабляться.

«Нельзя расслабляться, наоборот, мы все знаем, что начавшееся внутреннее распространение приведет к утяжелению ситуации», — сказала Зурабишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии выявлено 411 случаев заражения коронавирусом. 98 заболевших COVID-19 выздоровели, а пятеро скончались.

Напомним, 22 апреля в парламенте Грузии депутаты рассмотрят вопрос о продлении режима чрезвычайного положения на год.

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