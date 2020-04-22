Москва, , 13:23 — REGNUM Россия готова и дальше оказывать необходимые содействие и помощь Белоруссии в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в эфире «Россия-24» сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

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Она напомнила, что накануне, 21 апреля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко в телефонном разговоре обсудил с белорусским коллегой Владимиром Караником обсудили тактику ведения больных с коронавирусной инфекцией. Стороны договорились продолжить взаимодействие.

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«Мы, как и прежде, будем оказывать братскому народу Республики Беларусь необходимое содействие и помощь», — подчеркнула вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об оказываемой Белоруссии со стороны Москвы помощи.

При этом в апреле Минск отказался от российских тестов на коронавирус. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, российские тест-системы на COVID-19 якобы дают верные данные только в 30% случаев. Белорусский лидер уточнил, что в стране для тестирования на коронавирусную инфекцию используют тесты белорусского и китайского производства.

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