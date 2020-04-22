Москва, , 13:11 — REGNUM Дата голосования по поправкам к Конституции России будет определена по мере развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Конечно, определенные прикидки существуют, но сейчас о них говорить как о чем-то таком решенном вряд ли можно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось провести голосование по поправкам к Конституции РФ 22 апреля. Этот день был объявлен нерабочим. Однако из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса 25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования на неопределённый срок.

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