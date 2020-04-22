Москва, , 12:52 — REGNUM Председатель правления ассоциации «Дикоросы» Александр Деев предложил ввести QR-коды для допуска в леса во время пожароопасного сезона, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

«Во многих сибирских регионах вводится противопожарный режим, и многих людей, оставшихся без средств к существованию и питанию пускать лес не будут, противопожарный режим действует строго. Мы предложили бы внедрить аттестацию физлиц, самозанятых, юридических лиц, чтобы они при прохождении этой аттестации получали QR-коды или сертификат, что человек прошел противопожарный минимум и может посещать леса для сбора дикоросов», — предложил Деев в ходе онлайн-конференции комитета Госдумы по природным ресурсам.

Ранее Госдума приняла закон о праве граждан РФ собирать валежник и собирать дикорастущие ягоды, травы, а также грибы и орехи.