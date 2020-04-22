Киев, 22 апреля 2020, 12:47 — REGNUM В ближайшее время правительство Украины отправит в отставку главу Государственной таможенной службы Максима Нефёдова, сообщило 21 апреля издание The Page со ссылкой на собственные источники.
Ранее Нефёдов подтвердил журналистам факт начисления по согласованию с министерством финансов Украины премии в размере 600% от оклада.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Кущ рассказал о недополучении украинским бюджетом 20 млрд гривен, которые должна была обеспечить таможня с начала 2020 года.
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