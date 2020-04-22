Киев, , 12:43 — REGNUM Профильный финансовый комитет Верховной рады Украины по состоянию на утро прошел порядка 2,5 тыс. из 16 тыс. поправок ко второму чтению т.н. «антиколомойского» законопроекта, сообщил аппарат украинского парламента.

В сообщении отмечается, что комитет продолжает работу. Когда ориентировочно все поправки могут быть рассмотрены, не сообщается.

Также известно, что комитет утвердил 235 поправок из рассмотренных, а также утвердил специальную процедуру рассмотрения сравнительной таблицы к законопроекту, согласно которому рассмотрение и обсуждение происходит по отдельным подпунктами проекта закона.

ИА REGNUM напоминает, что выносить законопроект в сессионный зал можно только только после рассмотрения документа на комитете. На предыдущей внеочередной сессии Рада утвердила специальную временную процедуру, которая позволит значительно увеличить скорость рассмотрения «антиколомойского» законопроекта. Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что если полностью следовать регламенту, рассмотрение документа может занять полгода работы парламента, и это в еще в лучшем случае.