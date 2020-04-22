Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Министра финансов Швеции Магдалена Андерссон поделилась метафорой, согласно которой в конце туннеля все же просматривается свет, поэтому не исключена возможность резкого старта экономики. Такой резкий рост может стать следствием принятых антикризисных мер правительства Швеции. Об этом 22 апреля сообщила шведская газета Aftonbladet.

«Мы хотим иметь возможность резко запустить экономику», — заявила Магдалена Андерссон в интервью, в котором она рассказала о будущем после пандемии.

Пандемия коронавирусной инфекции оказала на Швецию сильное давление. Многие люди потеряли близких, система здравоохранения находятся в предкризисном состоянии, а компании буквально борются за свое выживание на рынке.

В весеннем бюджете Швеции, были предложены меры, связанные с купированием последствий на сумму в $10,7 миллиардов. Предполагается, что эти деньги быстро запустят экономику.