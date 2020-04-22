Москва, , 10:09 — REGNUM Законопроект, наделяющий сотрудников полиции правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, подготовлен в российском правительстве. Об этом сообщает 22 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Госдумы и текст документа.

Расширяет права полицейских проект поправок к закону «О полиции». Согласно документу, полицейские смогут вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, предотвращения преступления или обеспечения безопасности при беспорядках или ЧП. О вскрытии владельца оповестят в течение суток.

Место проведения публичных массовых мероприятий предложено обозначать доступными, включая визуальные, средствами, а также выставлять временное ограждение.

Также предложено проводить оцепление территорий, жилых помещений, строений, других объектов и «участков местности». На оцепленной территории полицейским позволят досматривать граждан, их вещи и автомобили.

Расширены возможности применения оружия полицейскими. Оно может быть использовано при попытке задерживаемого лица совершить «иные действия», которые можно расценить как угрозу нападения на правоохранителя.