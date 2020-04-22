Киев, , 08:26 — REGNUM Евросоюз может выделить Украине свыше €1 млрд макрофинансовой помощи на преодоление последствий пандемии коронавируса, сообщил бывший президент Украины Пётр Порошенко 21 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Совсем скоро Европейская комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнёрам для преодоления последствий эпидемии коронавируса. При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро», — написал он.

Порошенко также добавил, что украинские власти должны снять все преграды для получения «помощи» от Международного валютного фонда (МВФ) и европейских партнёров. Для этого партия «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины, инициирует внеочередное заседание Верховной рады, на котором может быть принят закон о национализации банков.

Напомним, МВФ требует от Украины принять законы об открытии рынка земли и о национализированных банках. По мнению экспертов, первый закон позволит собственникам продавать землю и оставлять её банкам в залог, а второй закон позволит легко банкротить банки и забирать землю, находящуюся у них в залоге, обходя тем самым ограничения украинского рынка земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что президента Украины Владимира Зеленского убедили в безальтернативности сотрудничества с МВФ. Без нового кредита Украина не сможет выполнять социальные обязательства и Зеленскому придётся бежать из страны.

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