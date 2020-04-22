Владимир Павленко, 22 апреля 2020, 08:04 — REGNUM Сегодня 22 апреля. Как день рождения Владимира Ильича Ленина — одного из величайших лидеров не только нашей России, но и всего человечества, эта дата и сама по себе принадлежит Ее Величеству Истории. Нынешнее же 22 апреля особенное потому, что вождю Великой Октябрьской социалистической революции, создателю Советского государства, правопреемником которого выступает Российская Федерация, исполняется 150 лет — полтора столетия. Кто-то из недоброжелателей, кому имя и дело Ленина как кость в горле, вновь попытается либо замолчать и отмахнуться от этой исторической даты, либо обрушиться с нападками на «коммунизм-большевизм» и советскую власть. Собственно, это уже происходит, и именно в эти дни, в преддверии и на фоне юбилея, мы наблюдаем телевизионную вакханалию патентованной, «художественной» и «документальной» лжи, которая ядом вливается в души и умы сограждан. Только вот цели своей эта ложь уже не достигает, а прежде успешные карьеры ее организаторов и участников, долгие годы купавшихся в лучах журналистской и артистической славы, на глазах обрушиваются. И оборачиваются взрывом ненависти и проклятьями миллионов и десятков миллионов соотечественников и в России, и в других постсоветских республиках. Которые обвиняют этих ремесленников от искусства, штампующих «заказную» конъюнктуру, цена которой — евангельские «тридцать сребреников», не только в искажении исторической правды, но и в предательстве национальных идеалов и интересов. «По делам их узнаете» — вот и узнаем, на примере их самих и бросающихся им на защиту «старших телетоварищей» со специфическими послужными списками и двойным гражданством. Которых гнать с телевидения надо бы поганой метлой. Но «других писателей у меня для вас нет». Поэтому на подобную «грязную», хоть и, без сомнения, высокооплачиваемую работу соглашается только очень ограниченный круг «рыцарей пера и языка», кому на фоне происходящего уже нечего терять. Ибо о репутации, не только профессиональной, но и человеческой, речи давно уже не идет.

Ленин
Ленин
Иван Шилов © ИА REGNUM

Знаете, когда начинался этот перелом, который наши потомки, без сомнения, назовут великим? На голосовании по «Имени России», которое советские лидеры — В. И. Ленин и И. В. Сталин — выигрывали за явным преимуществом. И тогда организаторы шоу его беспрецедентно и подленько остановили. Решили выпустить пар, но просчитались в своих ожиданиях и подшаманили со счетчиком. И всем стало ясно, что «король голый», и других аргументов, кроме подтасовок, у них не осталось. Осознали мы тогда и всю меру ненависти и презрения, которые эти политиканствующие аферисты питают к нашему общественному мнению. Привыкнув им манипулировать, они именно тогда внезапно поняли, что антисоветское и антикоммунистическое массовое помешательство «перестройки» и первых постсоветских лет себя исчерпало, а общество — отрезвело и задумалось. Ветер Истории беспощадно развеивает горы мусора, нанесенные этой публикой, как им казалось, на могилу всемирно-исторического Красного проекта, и сквозь разгоняемый им туман, как никогда раньше, со всей ясностью проступают контуры исторического выбора, перед лицом которого мы все оказались. И который блестяще сформулировал Владимир Маяковский:

Время, снова ленинские лозунги развихрь.

Нам ли растекаться слезной лужею, —

Ленин и теперь живее всех живых.

Наше знанье — сила и оружие.

Владимир Путин, который неоднократно критиковал Ленина и его наследие, на вопрос, не закрыть ли Мавзолей, признательно и честно отвечает, что нет, не закрыть. Ибо с Лениным значительная часть сограждан связывает крупнейшие достижения советской эпохи. Добавить к этому нечего. «Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — признает российский президент, продвигая проект ЕАЭС. Но на этом фоне яснее ясного и другое: «фобиями» можно назвать отражение в сознании не естественных, а лишь сконструированных процессов, а освобождение от таких фобий неизбежно ставит в злобу дня возврат к советской повестке. Именно такой возврат, связанный с уходом от механического сложения экономик к сущностной интеграции политических и идеологических смыслов бытия, как представляется, глава государства и имеет в виду. Он пока не готов перечеркнуть произнесенное им ранее, но, как мы уже знаем, всему свое время. Да и логика развития нынешних событий неизменно будет подталкивать власть именно в этом направлении. Ибо: первое Слово о повороте общественности к СССР — сказано! А вначале, как мы хорошо знаем, «было Слово».

Возложение цветов к Мавзолею Ленина
Возложение цветов к Мавзолею Ленина
Григорий Фадеев 2017 © ИА Красная Весна

Вы обратили внимание, читатель, каким приемом чаще всего пользуются очернители Ленина и Великого Октября? Они пускаются в лукавые рассуждения о том, какая «великая» была Российская империя и как ее «обрушили» пришедшие ей на смену большевики. В эту позицию вплетается множество деталей, а также откровенных фейков, которые гримируются и маскируются под науку, хотя и не имеют с ней ничего общего. Но приведенная посылка — базовая, основная, для фальсификаторов — фундаментальная. С нее у них все начинается и к ней же все возвращается — к противопоставлению советского и имперского периодов отечественной истории как якобы несовместимых и противоположных друг другу. Так ли это на самом деле? Нет, не так; более того, все обстоит ровным счетом наоборот. И советская власть, создателем которой выступила партия большевиков во главе с Лениным, на самом деле является прямым преемником тысячелетней России. Венцом ее развития и творцом того исторического максимума, поднявшего Россию на недосягаемую и поныне вершину 9 мая 1945 года, которой никогда бы не было без 25 октября (7 ноября) 1917 года. В истории эти две даты между собой неразрывно связаны непосредственной причинно-следственной связью. И потому именно советская власть и именно великий Красный проект по праву ведут с имперской Россией не только исторический, но и нравственный, метафизический диалог. Прежде всего по праву наследников «Третьего Рима» — Москвы, в которую вскоре после победного Октября переехала столица Советского государства, что явилось не механической «переменой мест слагаемых», а именно новой, изменившейся суммой, ставшей разворотом от прежнего, показавшего несостоятельность, проекта «окна в Европу». Этот метафизический срез данного диалога очень хорошо выражается краткой формулой коммунизма как светской формы православия, как царствия справедливости, предшествующего Божественной Вечности, воспетой знаменитым православным святителем митрополитом Филаретом Московским (Дроздовым) в неразрывной связи Отечества Небесного с Отечеством Земным.

Диалог советского с имперским поверх краткой эпохи безвременья и распада сменявших друг друга четырех Временных правительства Львова — Керенского важен и с точки зрения возврата к исторической легитимности России, к ее государственной и властной преемственности. Выражаясь языком одной памятной полемики десятилетней давности, Великий Октябрь, советская власть — это исторический «крюк», на котором Россия сто лет назад повисла над пропастью. И, зацепившись за него, благополучно избежала «конца Истории», возродившись в обличье еще более могучего СССР. Славный ленинский юбилей — «железобетонный» повод разобраться, почему дело обстоит именно так, а не иначе. Это не праздный интерес; это очень важно для приведения в порядок состояния умов, общественного сознания в целом. И для прекращения войны смыслов, которую ведут между собой последовательные сторонники сильной государственности, на противоречиях которых паразитирует пятая колонна ее «оранжевых» врагов, выживающая только и исключительно разжиганием и «управлением» противоречиями между коммунистической и православной патриотической общественностью.

Итак, первое. И главное. Узурпаторами законной власти Ленин и большевики не являются; этот ярлык на них повесили настоящие узурпаторы — либералы-февралисты, ликвидаторы русской государственности, сдавшие ее под внешнее управление после отречения Николая II. Те самые заговорщики, что объединили противников монархии и свергли ее при поддержке внешних сил, а также с опорой на церковные круги. К институту монархии и последнему императору можно относиться по-разному — боготворить, уповая на «турецкие проливы», святую Софию второго Рима и русские войска в Берлине за 28 лет до того, как они пришли на самом деле, или ненавидеть, обвиняя в доведении до ручки страны и дискредитации власти. Но нельзя не видеть очевидного: царский трон из зала заседаний Священного Синода под аплодисменты собравшегося священноначалия, клира и светских политиков выносили отнюдь не большевики. И не их представители прибыли на приснопамятную станцию Дно, чтобы царское отречение принять. Более того, один из принимавших его, известный мыслитель и философ, идеолог Белого движения Василий Шульгин впоследствии круто изменил свои взгляды, признав, что «белой идее, чтобы победить, потребовалось переползти фронты Гражданской войны, поселившись в стане противника».

Февральская революция 1917 года в России
Февральская революция 1917 года в России

На глубоком склоне лет Шульгин не уставал напоминать, что белые дрались за великую Россию, и именно большевики, вопреки узурпаторам-февралистам, выступив узурпаторами этих действительных узурпаторов, сделали ее по-настоящему великой. И, добавим, тем самым восстановили преемственность исторической законности власти. Какие тактические маневры — во внутренней и внешней политике — потребовались для того, чтобы выполнить историческую повестку Великой России, можно и нужно обсуждать и спорить. Нельзя отрицать очевидного величия достижений, ставших плодом Красной стратегии; ибо, не будь у советской власти своей успешной именно стратегии, не было бы у страны никаких шансов на выживание ни в капиталистическом окружении, ни под ударами врага в 1941—1942 годах. Надо понимать, что история сослагательное наклонение на самом деле имеет, что, кстати, давно уже признано и наукой — в виде легализации альтернативной истории. И далеко не один Шульгин это понимал: достижения СССР, особенно в предвоенные, военные и послевоенные годы, — зримое воплощение того уникального сплава имперского духа с духом коммунизма, на котором выросло поколение героев, получивших воспитание до революции и впитавших дух революции в борьбе за ее идеалы. Именно это «железное» поколение и осуществило тот великий прорыв, который именуется русским чудом. И именно оно победило в самой страшной войне в истории человечества, отстояв в жестоких боях честь, свободу и независимость Родины.

Второе. Большевики — не «могильщики», как им приписывается провокаторами, а спасители Отечества. На просторах крупнейшей в мире страны они в критический, переломный момент ее бытия оказались единственной силой, способной и, отметим это особо, готовой взять на себя ответственность за ее настоящее и будущее (по Ленину, «есть такая партия!»). Но главное: взяв и удержав власть, большевики сломали хребет международной системе внешнего управления, уходящей корнями в классовые и корпоративные интересы глобальной олигархии. Эта система внешнего управления сложилась еще при Романовых; ее проявлением стало почти повальное обращение прогнившей дворянской элиты в масонство, которое отразило разделение страны внутри себя надвое. Элита попросту не захотела даже молиться с соотечественниками в одних храмах, впала в оккультизм и замкнулась в сектах-ложах, представлявших собой инструмент либо британского, либо немецкого контроля над Россией. Стала пособником внешних врагов Отечества.

При Временном правительстве дело дошло до полной сдачи суверенитета. И об этом, как, кстати, и в 90-е годы, регулярно докладывали в свои столицы западные послы, констатируя, что в России осуществляется «внешнее управление с согласия самих управляемых» (посол США Фрэнсис). Да и приписываемый большевикам распад России на самом деле целиком и полностью приходится на период пребывания у власти «временщиков». Поборник украинского национализма, гетман Скоропадский в своих мемуарах вспоминает, какому беспрецедентному нажиму он подвергался со стороны российского Главковерха генерала Корнилова, который требовал от него как можно скорее запустить процесс «украинизации» 34-го армейского корпуса, превратившегося в 1-й украинский. И это в условиях мировой войны!

Парад интервентов во Владивостоке, 1918 год
Парад интервентов во Владивостоке, 1918 год

О два главных аргумента разбиваются и регулярные попытки предъявить Ленину претензии за Брестский мир. Имеющий глаза, уши и совесть, — да прочитает и сделает непредвзятые выводы по материалам VII чрезвычайного съезда РКП (б), обсуждавшего вопросы войны и мира. И главным выводом, который прошел проверку временем, стала резолюция «О войне и мире» от 8 марта 1918 года, поручавшая ЦК в любой момент, как сложится обстановка, разорвать отношения со всеми империалистическими странами, равно как и объявить им войну. Момент представился через полгода: как только Германия капитулировала на Западном фронте, Советская Россия денонсировала Брест, вернув себе всю территорию страны и развязав руки в борьбе за Украину. Как и пакт Молотова — Риббентропа, Брестский мир стал гениальным маневром по выводу нашей страны из-под удара превосходящих сил коллективного Запада, заставив западных империалистических хищников разбираться между собой, проливая при этом реки крови. И там, и там результатом была наша Победа; придет время, и историки еще докажут, что, принимая решение о заключении пакта с Германией, Сталин руководствовался ленинским историческим опытом Бреста. И потому победил. И именно это до сих пор не может простить одному и второму советским лидерам агентура влияния Запада, элита которого была побита в тех грозных событиях прежде всего стратегически и интеллектуально.

И третье. Уинстон Черчилль в написанных после Первой мировой войны мемуарах «Мировой кризис» охарактеризовал большевиков как «Интернационал — учреждение и идею, совершенно чуждую и враждебную нашей (то есть западной — В.П.) цивилизации». Эта оговорка стоит очень дорогого, ибо содержит признание фундаментальной несовместимости советской власти с интересами Запада. А также с тем периферийным местом в мир-системе глобального империализма, которое Запад отводил России. Кто-нибудь задавался вопросом: почему США, изо всех сил продвигавшие Версальский миропорядок, отказались вступить в Лигу Наций, которая составила сердцевину этого миропорядка?

Очень просто: Великий Октябрь, который вывел Россию из этой капиталистической мир-системы, поставив нашу страну в центр новой мир-системы — мира социализма, нанес по Версалю удар, сопоставимый со взрывом атомной бомбы. «Новый мировой порядок», который должен был воцариться на развалинах Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй, приказал долго жить, так и не родившись. Переосмыслив причины и итоги временного приостановления великого Красного проекта, мы должны полностью отдать себе отчет в том, что социалистический мир — это системная альтернатива капиталистическому миру Запада, у которой в лице СССР имелось свое ядро, которое навязало англосаксонскому ядру мира капитала непримиримую борьбу за будущее человечества. И в основе которой находилась другая, намного более справедливая и гуманная, человечная система ценностей, свободная от эксплуатации человека человеком.

В. И. Ленин произносит речь перед полками Всевобуча на Красной площади. Москва, 25 мая 1919
В. И. Ленин произносит речь перед полками Всевобуча на Красной площади. Москва, 25 мая 1919

«Патриарху» американской и глобальной политики Генри Киссинджеру, сохраняющему ясность ума и глубочайшие познания в сфере мировой истории и политики в 98 (!) лет, принадлежит следующее недавнее и очень показательное признание: «Меня сложно назвать поклонником социализма, я западный человек с западным мышлением, но я считаю, что в Советском Союзе действительно рождался новый человек, можно сказать — homo soveticus… Этот человек был на ступень выше нас, и мне жаль, что мы разрушили этот заповедник. Возможно, это наше величайшее преступление».

В том, что Киссинджер здесь прав, убеждает наша сегодняшняя действительность. В условиях наступления крайней реакции, видимой невооруженным глазом, становится понятно, что, отказавшись от идей Ленина и погнавшись за «тремя сотнями сортов колбасы», граждане позднего СССР, если брать материальную сторону вопроса, собственными руками уничтожили мощнейшие, невиданные в истории социальные завоевания и гарантии, в том числе бесплатную медицину и бесплатное образование. Последствия первого мы получили возможность прочувствовать на собственном опыте уже сейчас, так сложились эпидемиологические обстоятельства. Осознание последствий второго у нас еще впереди. И дай Бог, чтобы удалось их предвосхитить, отвернув от губительного пути всеобщей ЕГЭизации молодежи до того, как они в полной мере дадут о себе знать превращением России с системой народного образования, вызывавшей зависть и восхищение во всем мире, в периферийного потребителя чужих концепций и программ.

Он земной, но не из тех, кто взглядом

Упирается в свое корыто.

Землю всю охватывая разом,

Видел то, что временем закрыто.

Так говорил о Ленине Владимир Маяковский. В светской истории рядом с вождем мирового пролетариата поставить некого. В эпосе и литературе на ум приходят образы Прометея, Данко и других собирательных героев мифологии, от которых Ленин отличается своей пронзительной реальностью. Нам, потомкам и наследникам исторической славы Великого Октября, предстоит заново переосмыслить, пропустив через личный опыт современности, уникальную глубину ленинской мысли и ленинского действия. Трудно? Но никто и не говорил, что будет легко. И идущий обязательно осилит дорогу.