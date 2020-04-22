Токио, , 08:08 — REGNUM Правительство Японии хотело-бы нормализовать отношения с КНДР, но при условии разрешения проблем, связанных с её ракетно-ядерной программой и похищениями в прошлом японских граждан. Об этом генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга заявил 22 апреля на пресс-конференции в Токио.

«Мы хотели бы подвести черту под несчастливым прошлым наших отношений», — сказал Суга.

По его словам, курс правительства Японии на нормализацию отношений с КНДР, при условии комплексного разрешения проблем, имеющих непосредственное отношение к её ракетно-ядерной программе и к похищениям японских граждан, остаётся неизменным.

Суга также заявил, что правительство в настоящее время тщательно собирает и анализирует информацию о возможных проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп не исключил, что попытается выйти на контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, чтобы узнать о состоянии его здоровья.

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