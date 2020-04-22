Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо попросил у президента США Дональда Трампа выделить регионам дополнительные деньги из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом глава штата сообщил в эфире телеканала MSNBC.

«Я заявил президенту о необходимости выделить финансирование для штатов», — заявил Куомо.

Он подчеркнул, что в настоящее время штаты из-за пандемии коронавирусной инфекции находятся «в отчаянном положении». При этом Трамп уже требует от региональных властей подготовить условия для снятия санитарных ограничений, однако штаты не получили достаточного финансирования для этого.

Как сообщало ИА REGNUM, за 20 апреля в штате Нью-Йорк скончался 481 человек от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2. Также за сутки в штате госпитализировали 1308 человек с COVID-19.

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