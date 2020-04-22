Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет указ, ограничивающий иммиграцию в страну сроком на два месяца. Запрет будет касаться тех, кто хочет получить вид на жительство в США, заявил американский лидер на брифинге в Белом доме.

«Эта пауза продлится 60 дней, после чего мной и группой людей будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий», — сказал Трамп.

Он добавил, что ограничительная мера вводится для того, чтобы защитить рабочие места, которые остались без работы из-за кризиса, вызванного остановкой предприятий в связи с распространением коронавируса.

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