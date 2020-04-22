Триполи, , 01:29 — REGNUM Все атаки отрядов Правительства национального согласия (ПНС) на город Тархуна были отбиты силами Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует маршал Халифа Хафтар. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари 21 апреля в эфире телеканала Sky News Arabia.

По словам аль-Мисмари, силы ПНС понесли серьезные потери. Он также отметил, что достигнутый ранее режим прекращения огня в Ливии был сорван из-за усиления переброски в страну террористов из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля глава Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри заявил, что войска Правительства национального согласия одолеют ЛНА в течение месяца Рамадана.

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