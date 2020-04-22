Москва, , 00:28 — REGNUM Россия и Турция продолжают переговоры относительно поставки дополнительной партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, сообщил 21 апреля источник, знакомый с ходом переговоров.

«Мы продолжаем эту работу, несмотря на коронавирус», — цитирует «Интерфакс» собеседника.

По его словам, сейчас стороны согласовывают состав системы, сроки поставки и другие условия договора, при этом Москва и Анкара намерены завершить этот процесс «в обозримом будущем».

Ранее, напомним, Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400. Эта поставка вызвала противодействие со стороны США. В Вашингтоне объявили о готовности ввести санкции против Анкары, поскольку расценили сотрудничество с Москвой нарушением внутреннего закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

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