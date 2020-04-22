22 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

От любви до ненависти один шаг, особенно это верно для марионеточных президентов лимитрофов, попавших в водоворот резонанса кризисов. Рейтинг Владимира Зеленского на посту президента Украины за год опустился от 73 до 46%. Если так пойдёт дальше, то на Украине через год-полтора начнутся досрочные выборы.

Александр Халдей, , 08:40 — REGNUM Ничего обещанного Зеленскому выполнить не удалось, кроме открытия рынка земли для её продажи иностранцам. В экономике всё по-прежнему плохо, на Донбассе мира нет и не предвидится, хорошо хоть пленными обменялись, но ведь не этого от Зеленского ждали его избиратели. Они ждали мира или победы, а мира нет, и победы нет, а то, что есть, вызывает разочарование. Зеленский всё больше отделяется о Украины, а Украина от Зеленского.

Кресло Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всё как обычно — олигархи богатеют, народ нищает, иностранцы правят, нацисты маршируют, гастарбайтеры уезжают, Аваков затаился и ждёт своего часа. Всё как при Порошенко. Но есть изменения — бывший посол Украины в США Андрей Телиженко в интервью Youtube-каналу «Свободный» сдал своего бывшего шефа, заявив, что Порошенко взял $200 млн за то, чтобы закрыть дело против компании Burisma, где работал сын Байдена, бывшего вице-президента США и соперника Трампа на грядущих выборах.

Вовремя предать — не предать, а предвидеть, и потому Телиженко уже переориентировался и стучит теперь в пользу Трампа против клинтонитов. Вовремя сменить хозяина — это инстинкт настоящего слуги, то есть если спросить, что происходит на Украине, можно ответить «всё по-прежнему — воруют и продают».

Зеленский, когда подписывался на роль президента Украины, и в мыслях допустить не мог, что в его правление всё так обернётся. Он не думал, что его спонсоры так ослабеют. Кризис и эпидемия оставили от ЕС одно название, США ушли в себя, бросив Зеленского в одиночестве и даже не поставив ему задачу.

Вместо Трампа Зеленским правит Сорос, а это совсем не одно и то же, особенно учитывая нынешние тенденции. Теперь даже работа на Сороса не пойдёт Зеленскому в зачёт. Даже наоборот — в случае победы Трампа ориентация на Сороса может Зеленскому выйти боком.

Особенно для бедной Украины опасен сценарий с коронавирусом. В бюджете денег на социалку и здравоохранение нет. Народ в незалежной самостийный, приезжая с заработков из Польши, на карантин садиться не желает, на Пасху у Филарета все стояли плотными толпами, целовали Библию, причащались из одной ложки. Ни масок, ни перчаток, ни дистанции. Через 10 дней это вернётся таким бумерангом, что лучше, чтобы завтра не наступало никогда.

Тем не менее зараза уже косит армию и СБУ. В больнице Ровенской области повторно заразили четырёх больных, которых перед этим вылечили. Под Чернобылем продолжает гореть лес, причём есть риск перехода пожара на территорию Белоруссии. Зарплату некоторым врачам сократили, обещанных надбавок не дали. Карантин кончится в мае, чего не скажешь об эпидемии, но осадок останется…

Зато на 20% выросло число мужчин, желающих покончить жизнь самоубийством. Их обращения к психологам зафиксированы статистикой. При этом у нацподразделений финансирование стабильное и кризисов нет. Это единственная — кроме олигархов — прослойка, не боящаяся за своё будущее.

Зеленский продолжает стучать в запертую дверь Нормандского формата. Переговоров с руководством ЛДНР в Киеве вести не будут. Выполнять Минские соглашения не намерены. Новых встреч в ближайшее время не планируется. Создают группу посредников, которая будет контактировать с Киевом и главами ЛНР и ДНР, но перспективы этой идеи неясны.

Создать можно что угодно, но если это делается для односторонних уступок Украине, то затея эта совершенно напрасная. Но даже создание Консультативного совета остановлено. Формально — по причине карантина. Неформально — потому что это никому в Киеве не нужно.

Украина много лет не делает политику, а имитирует её. Она не субъект, а объект, а теперь и те, кто её играет, взяли тайм-аут, уйдя на больничный. Суды Газпрома с Нафтогазом, несмотря на договоры их прекратить, продолжаются. Где-то в Атлантическом океане маневрирует трубоукладчик «Академик Черский», но твердо держит курс на Балтику.

Пауза в украинском вопросе означает паузу в перспективе Украины выйти из геополитического тупика. Стратегия снятия сливок с географического положения, когда была надежда дорого продать своё место на карте, чтобы получить от Запада статус любимой жены, окончилась провалом. Власть над Украиной захватили, а вот платить за это не стали. И чем дальше, тем больше шансов, что не заплатят.

Украина потерялась между континентами, и ни один консенсус её элит, даже будь он возможен, на даст этой стране перспективы. После 2024 года геополитическая катастрофа Украины перейдёт в новое качество, так как тот мир, в котором Украина 20 лет назад рассчитывала на сытое место в антироссийском альянсе, уйдёт в прошлое.

Новые альянсы не будут нуждаться в такой степени, как прежде, в прозападной Украине. Ни у кого не будет ни денег, ни желания вкладываться в этот невыгодный проект. Самый верный прогноз для Украины — это сохранение неблагоприятных тенденций на 10 лет. Это единственное, в чём в отношении Украины можно быть абсолютно твёрдо уверенным.