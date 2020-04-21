Каракас, , 23:16 — REGNUM Информацию о переговорах между представителями лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро опроверг 21 апреля Гуайдо на официальной странице в своём Twitter.

Лидер оппозиции назвал информацию о якобы ведущихся переговорах ложной и пояснил, что все оппозиционные партии придерживаются единой позиции.

Гуайдо пояснил, что, по мнению оппозиции, существует лишь один вариант соглашения с целью спасения Венесуэлы. Этот вариант предполагает формирование чрезвычайного правительства, «без наркомафии в его составе». Только так Венесуэла, по словам Гуайдо, сможет получить доступ к международной помощи, в которой так нуждается страна.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил о переговорах, которые якобы начали представители Единой социалистической партии Венесуэлы, главой которой является президент Мадуро, и представители четырёх оппозиционных партий. Сообщалось, что переговоры состоялись на фоне сложной ситуации, возникшей в стране из-за гиперинфляции, проблем в сфере энергетики и пандемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отказе Международного валютного фонда выделить кредит Венесуэле на борьбу с коронавирусом из-за неясной ситуации с признанием правительства страны международным сообществом.

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