Тегеран, , 07:46 — REGNUM 21 апреля фициальный представитель МИД Ирана заявил, что министерство рассмотрит железнодорожные проблемы с соседними государствами, вызванные блокировкой сообщений в целях сдерживания коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Представитель МИД Ирана в северо-западном Иране Акбар Исазаде заявил, что министерство займётся организацией работы железнодорожных сообщений, которая была прервана в связи с закрытием границ соседними государствами. Исазаде добавил, что министерство иностранных дел постоянно ведет переговоры со странами для решения данного вопроса.

Официальный представитель железных дорог провинции Азербайджан Шапур Арсалани в ходе встречи сообщил, что соседние страны закрыли свои границы, и поэтому основная часть перевозок должна осуществлять путём железнодорожных сообщений.

«Ограничения, вызванные пандемией, требуют расширения сотрудничества с соседними странами в данном направлении, что, в свою очередь, требует дипломатических переговоров для подписания соответствующих соглашений и протоколов», — отметил Арсалани.