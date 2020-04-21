Варшава, , 22:38 — REGNUM Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий выступил против враждебных поглощений европейских компаний со стороны США и Китая, передает портал wPolityce.pl.

«Мы не можем позволить американским или китайским компаниям завоевывать Европу, — заявил Моравецкий в ходе ответов на вопросы интернет-пользователей. — Мы должны защищать европейские компании. Вот почему мы скоро предложим пакет защиты для компаний от враждебных поглощений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польский премьер призвал Европейский союз выработать новую экономическую политику, сформировать новый «план Маршалла», чтобы спасти рабочие места в условиях пандемии.

По его словам, «перед Европой сейчас не стоит задачи важнее создания второго плана Маршала XXI века». Он добавил, что это план, который должен позволить не только сохранить рабочие места в Польше, но и поднять на более высокий экономический уровень период после коронавируса.

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