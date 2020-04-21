Петрозаводск, , 21:51 — REGNUM В Карелии за вторник, 21 апреля, подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. Он предупредил, что из-за массового нарушения введенных мер по самоизоляции они могут быть ужесточены.

Среди новых заболевших — супружеская пара из Кондопоги. Мужчина недавно вернулся из Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Вредена в Петербурге, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса. От мужа заразилась жена, сейчас оба находятся в республиканской инфекционной больнице.

В Петрозаводске заболели 66-летний пенсионер и 39-летняя женщина, вернувшаяся из Москвы. Коронавирус также обнаружен у 88-летней жительницы Сегежи, ее госпитализировали в медцентр на базе госпиталя для ветеранов.

«Сегодня обратил внимание, как много людей на улицах и во дворах. О самоизоляции они словно и не слышали! Гуляют, собираются компаниями…» — возмутился глава Карелии, отметив, что индекс самоизоляции в малонаселенной Карелии во вторник был ниже, чем в огромной Москве.

«Мы что, хотим, чтобы этот режим был еще более жестким? Если мы сейчас будем игнорировать правила самоизоляции, то нас определенно ждет всплеск заболеваемости. И тогда уж точно не то что о послаблениях и думать забудем, но придется применять еще более жесткие меры. Впереди — майские праздники, но как бы не пришлось отменять все поездки на дачи», — заявил Артур Парфенчиков.

На это бурно отреагировали пользователи, опасающиеся ужесточения запретительных мер.

«Не трогайте дачи! Это единственное место, где дети могут подышать воздухом! Там людей раз, два и обчелся», — пишет одна из подписчиц губернатора Карелии. Этот комментарий набрал уже 125 лайков.

Но еще больше читателей винят во всем происходящем «приезжих» из Москвы, Петербурга и других регионов и требуют «закрыть» Карелию от неместных граждан.

«Вернулись из Питера и Москвы… Все тащат оттуда, если еще не успели кого заразить, как от таких граждан застраховаться? Я бы вообще не пускал! Сидите там в Москве, Питере…» — пишет один из пользователей, и с ним согласны почти сто других.

Однако звучат и призывы «на себя оборотиться».

«Что трудного, посидеть дома? В магазин выбрался раз в неделю и достаточно, мы вообще пользуемся доставкой (очень удобно)… В окно смотрю, дети на велосипедах, собаку выгуливают семьями, мамочки с колясками… Почему наш народ требует от администрации: пособий, мер по борьбе с недобросовестными работодателями, а вы на себя посмотрите, — вы добросовестно относитесь к своему здоровью и здоровью близких? Мы сами можем значительно сократить время карантина… Дома посидеть сложно (где вода, свет, интернет и прочие радости)… Смешно… Для собственной безопасности!!!» — пишет Вероника Ф.

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