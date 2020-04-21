Новосибирск, , 20:46 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии договорилось со своими российскими коллегами о том, что Россия поможет ввернуть киргизстанцев, застрявших в новосибирском аэропорту «Толмачево» по причине отмены рейсов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Российское правительство планирует организовать на 22 апреля спецрейс для вывоза своих граждан с территории Киргизии. Этим же самолетом из Новосибирска будут вывезены в Киргизию все киргизстанцы, ранее купившие билеты на рейс до Бишкека.

ИА REGNUM напоминает, что ранее первый замминистра иностранных дел Нуран Ниязалиев на брифинге в правительстве заявил о том, что вернуть в Киргизию застрявших за рубежом киргизстанцев нет никакой возможности.

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