21 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

В худшем случае произойдет коллапс политической системы КНДР, а вместе с ним массовые потоки беженцев, потерю контроля над ядерным, химическим и биологическим оружием и перетекание насилия за пределы страны. Китаю и Южной Корее придется вмешаться.

Максим Исаев, , 20:44 — REGNUM Кончина северокорейского лидера Ким Чен Ына может быть иметь далеко идущие последствия для страны и региона, в том числе поставить крест на перспективах разоружения республики, пишет Даг Бэндоу в статье, опубликованной 21 апреля в The National Interest.

Ким Чен Ын на бронепоезде Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор отмечает, что есть информация — слухи и домыслы — о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после проведенной на его сердце операции. Одним из доказательств верности этих сведений стало то, что он не появился на Празднике Солнца.

Автор обращает внимание на то, что информации много, и исходит она от разных источников, намекающих даже на коронавирус. Официальный Сеул напрямую заявил, что не располагает информацией, которая могла бы подтвердить слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Пока не было выявлено никаких движений внутри вооруженных сил или правоохранительных органов, которые бы можно было расценить как опасения политической нестабильности или борьбы за власть. Республика не раз успешно переносила проблемы со здоровьем своих руководителей. Например, в 2014 году Ким Чен Ын пропал на 40 дней. Когда же он появился вновь, передвигался он уже с помощью трости. По некоторой информации, тогда ему была сделана операция на ноге.

Более серьезная ситуация в случае с его отцом Ким Чен Иром, который в августе 2008 года перенес инсульт, после которого он выпал из политики на несколько месяцев. Его заменил Чан Сон Тхэк, который был женат на младшей сестре Ким Чен Ира Ким Гён Хи. Впоследствии он был расстрелян.

Хотя время болезни Ким Чен Ира не было сопряжено с какой-либо нестабильностью, он после выздоровления назначил своего сына Ким Чен Ына наследником, который займет его пост через два года, после смерти Ким Чен Ира в декабре 2011 года. Несмотря на недолгий срок подготовки, Ким Чен Ын смог консолидировать свою власть.

Не был сопряжен с нестабильностью и прошлый период передачи власти от Ким Ир Сена к Ким Чен Иру. Поэтому в случае кончины Ким Чен Ына в КНДР может начаться первая за многие десятилетия гонка за власть. И маловероятно, что победу в ней одержит член семьи Ким.

Дело в том, объясняет Бендоу, что дети Ким Чен Ына малы и неизвестны общественности. Его жену знают, но она не обладает никакой политической властью. Его брат занимает посредственный партийный пост и не демонстрирует никакого желания управлять страной. Сестра северокорейского лидера играет важную роль, но ее власть носит больше декоративный характер и зависит от брата.

«В случае его смерти нет оснований считать, что она захватит власть, особенно если учесть непреходящий сексизм северокорейской политики», — подчеркнул Бендоу, отмечая, что женщина может обладать политическим весом в КНДР, только если она является чей-то женой или сестрой.

На этом фоне актуален вопрос, если не член семьи Ким, тогда кто. Ким Чен Ын так организовал власть в стране, что нельзя назвать точно, кто мог бы стать его преемником. В сложившейся ситуации перевес может оказаться на стороне спецслужб, но их структура власти построена таким образом, чтобы сдерживать друг друга. Тогда они не будут представлять угрозы для лидера страны.

Первоначально будет возможен вариант с коллективным руководством страной, но со временем эта система будет терять стабильность и клониться к единоличному правлению. В результате в стране стоит ожидать длительную политическую борьбу, которая поставит крест на любых перспективах либерализации и разоружения.

В худшем же случае процесс передачи власти может стать причиной острой борьбы влиятельных группировок, в результате которой произойдет коллапс политической системы КНДР. Из-за этого стоит ожидать массовые потоки беженцев, потерю контроля над ядерным, химическим и биологическим оружием, перетекание насилия за пределы страны. Китаю и Южной Корее придется вмешаться.

Безусловно, все эти спекуляции могут оказаться безосновательными. То, что Ким Чен Ын давно не появлялся на публике, говорит о том, что что-то не так. Тем не менее причина его отсутствия может оказаться незначительной, и жизнь в КНДР продолжится как и раньше. Такое развитие событий автор называет «неоптимальным для северокорейского народа», но всё же более благоприятным развитием событий, чем хаотический процесс передачи власти.