Минск, 21 апреля 2020, 18:51 — REGNUM «Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — проинформировала сегодня, 21 апреля пресс-службы Минсельхоза России.
Поводом для комментария, распространённого РИА Новости, стало заявление Александра Лукашенко. Выступая в Бобруйске, он заявил, что Россия якобы отказалась продавать гречку в Белоруссию.
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Напомним, официальный Минск проводит агрессивную политику замещения импорта, под которым понимаются также товары из другой части Союзного государства. Правительство Белоруссии ранее выказывало недовольство увеличением доли российского продовольствия на белорусском рынке и отрицательным сальдо внешней торговли с РФ.
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