Анкара, , 18:05 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что после пандемии коронавируса у его страны впервые после окончания Второй мировой войны появился шанс принять участие в перестройке миропорядка. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 21 апреля.

По мнению Эрдогана, пандемия коронавируса стала самым серьезным кризисом человечества со времен окончания Второй мировой войны.

При этом Турция, как и весь остальной мир, ведет напряженную борьбу с коронавирусом, и эпидемия начала стабилизироваться.

Вместе с тем Эрдоган уверен, что нынешняя ситуация дает Турции уникальный шанс — страна впервые с момента окончания Второй мировой войны сможет принять участие в перестройке миропорядка.