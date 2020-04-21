Минск, , 17:12 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил «достать» в Москве администраторов различных телеграм-каналов, которые распространяют информацию о Белоруссии, не являющуюся, по мнению Лукашенко, достоверной. Об этом он сказал сегодня, 21 апреля, в эфире белорусского телевидения.

«Некоторые у нас тут так называемые оппозиционеры начали пописывать в отдельных бандитских этих телеграм-каналах, желтой прессе. В Москве попрятались и оттуда плявузгуют в сторону Белоруссии. За что они отвечают? Ни за что. Думают: мы же их не достанем. Надо будет — достанем», — сказал Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко всегда весьма болезнено относился к тому, что о нем пишут в российских телеграм-каналах. Перед одной из встреч с Владимиром Путиным он даже распечатал все что о нем пишут в этих каналах и приехал с этими распечатками к российскому лидеру жаловаться. Президент России напомнил Лукашенко, что Россия — свободная страна и в ней действует свобода прессы.