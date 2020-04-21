Москва, , 12:57 — REGNUM Власти Соединенных Штатов, как считает Россия, приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом 21 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Эксперты, которые следят за развитием ситуации, считают, что в Вашингтоне решение (по этому вопросу) уже принято», — сказал он.

По его словам, Россия делает примерно такие же выводы, исходя из «наших контактов с американцами, с другими членами НАТО и участниками Договора по открытому небу».

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон обвиняет Москву в нарушении ДОН, поскольку она запрещает полёты в десяти километрах от границ Южной Осетии и Абхазии и ограничивает полёты стран — партнёров по договору над Калининградской областью.

Другой претензией к России является то, что якобы она, пользуясь существованием ДОН, собирает данные об инфраструктуре Штатов. Выйдут ли США из договора, пока не известно.

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